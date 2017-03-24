Seyh Sait afişi asıp ‘Evet’ oyu istediler

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, cumhuriyete karşı isyan başlatan Şeyh Sait’li ‘Evet’ afişi hazırladı CHP’li Aytun Çıray, Başbakan Yıldırım’a “Bu vatan hainine övgüye ne diyorsunuz?” diye sordu

AKP'nin referandum kampanyası tam gaz sürerken, Diyarbakır'da asılan “Evet” afişi, Meclis'e taşındı. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1 Nisan'daki ziyaret nedeniyle valiliğin karşısına üzerine “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazılı bir pankart astı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. AKP'nin tek adam rejimi kurabilmek için her şeyi göze aldığını vurgulayan Çıray, şunları söyledi:

“SORUŞTURMA AÇACAK MISINIZ?”

“Hayır oyu verecekleri ‘terörist' ilan edecek kadar ileri gittiler. Şimdi bu anlayışın sahipleri Diyarbakır Valiliği karşısına Şeyh Sait'e saygılarını belirten bir pankart asmışlardır. İngilizlerle işbirliği yaparak Misak-ı Milli sınırlarımızda olan Musul'un elimizden çıkmasına neden olan, AKP İl Başkanlığı'nın astığı Şeyh Sait'e övgü pankartına katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız AKP İl Başkanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz? Bir vatan hainine övgü pankartının valiliğin karşısına asılmasına izin veren Diyarbakır Valisi hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?”

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NİN TAM KARŞISINA ASILDI

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın gündeme getirdiği afiş, Diyarbakır Valiliği'nin tam karşısına asıldı. Afişte, “Her Evet, Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazıyor.



Musul'u Şeyh Sait yüzünden kaybettik

ŞEYH Sait, 1865 yılında Elazığ'da doğdu. Nakşibendi Tarikatı'na katılarak dergahın başına geçti. Hilafetin kaldırılmasının ardından 13 Şubat 1925'te Piran'da, İngiltere'den aldığı destekle Türkiye Cumhuriyeti ve devrimlerine karşı isyan başlattı. Piran'ın ardından önce Darhani ilçesini sonra Elazığ'ı aldı. Onlarca yurtsever askeri öldürdükten sonra güney doğuya yöneldi.

7 Mart'ta Diyarbakır'ı kuşattı ancak sert direnişle karşılaştı. Bu isyan yüzünden Ankara da karıştı. Başbakan Fethi Okyar istifa etti. Görevi bir kez daha İsmet İnönü üstlendi. Büyük Millet Meclisi de devreye girdi ve Takriri Sükun (vatana ihanete karşı huzurun sağlanması) Kanunu'nu çıkararak, İstiklal Mahkemeleri'ni kurdu. İsyanın en önemli etkisi ise İngilizler'in cesaret bulup, Musul kozunu masaya sürmesi oldu. Türkiye, Lozan'da vermediği Musul'u, bu isyan yüzünden kaybetti. Şeyh Sait ve adamları, yakalandı. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak, idama mahkum edildi. Bu karar 29 Haziran 1925'te Diyarbakır'da uygulandı.