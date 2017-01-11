Sinan Oğan’dan MHP’ye : “Sözünü tut”

Sinan Oğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1 Kasım 2015 seçim beyannamesinde Parlamenter sistemi, demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüldüğünü söyleyerek halktan oy isteyip şu anda Başkanlığı desteklemesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Oğan, Twitter’da “MHP milletvekilleri 1 Kasım 2015 tarihli seçim beyannamesinde Türk milletine Başkanlığa v.s karşı olduğu sözünü verip oy istedi. Sözünü tut!” diyerek partisini eleştirdi.
MHP milletvekilleri 1 Kasım 2015 tarihli seçim beyannamesinde Türk milletine Başkanlığa v.s karşı olduğu sözünü verip oy istedi. Sözünü tut! pic.twitter.com/PymHcJUFdM
— Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 9 Ocak 2017