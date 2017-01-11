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Sinan Oğan’dan MHP’ye : “Sözünü tut”

Sinan Oğan, MHP'nin başkanlığa destek vermesini 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim beyannamesiyle eleştirdi.
19:4811 Ocak 2017
Gündem
Sinan Oğan’dan MHP’ye : “Sözünü tut”
Sinan Oğan, MHP'nin başkanlığa destek vermesini 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim beyannamesiyle eleştirdi.

Sinan Oğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1 Kasım 2015 seçim beyannamesinde Parlamenter sistemi, demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüldüğünü söyleyerek halktan oy isteyip şu anda Başkanlığı desteklemesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Oğan, Twitter’da “MHP milletvekilleri 1 Kasım 2015 tarihli seçim beyannamesinde Türk milletine Başkanlığa v.s karşı olduğu sözünü verip oy istedi. Sözünü tut!” diyerek partisini eleştirdi.

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