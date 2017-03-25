Skandal pankartı asan Şeyh Sait’in torunu çıktı

Diyarbakır’daki skandal ‘Evet’ afişlerini hazırlatan AKP İl Başkanı Muhammet Akar’ın, cumhuriyete karşı isyan başlatan Şeyh Sait’in torunu olduğu anlaşıldı…

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, ‘Evet' oyu için kente Şeyh Sait'li afiş asmıştı. Üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının olduğu afişte, “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazıyordu. Skandal afişi, SÖZCÜ dün manşetine taşımıştı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da konuyu Başbakan'a sormuştu.

TEPKİ ÇEKTİ, İNDİRİLDİ

Diyarbakır'da valiliğin önüne asılan afiş dün tepkiler üzerine indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın 1 Nisan'daki Diyarbakır ziyareti için bu afişi hazırlatan isim ise AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar'ın ise Şeyh Sait'in torunu olduğu anlaşıldı. Akar'ın daha önceki sözleri ise yeni bir tartışma yarattı.

BARZANİ'YE YAKIN İSİM

Avukat olan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye de yakınlığıyla biliniyor. Yine Barzani'ye yakın TV kanalı Rudaw'a röportaj veren Akar, Kürtlere ‘özerklik' konusuna sıcak baktığını açıklamıştı. Akar, o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: “Kürtler'in de bir devleti ve bir statüsü olmalıdır. Buna en yakın yer Güney Kürdistan'dır. Kuzey için ise düşüncem şudur: Türkler ile Kürtlerin yarattığı bir birlikte yaşam geleneği var. Bu birlikte yaşam zedelenmeden bir çözüm bulunabilir.”

AKP: AFİŞİN PARTİYLE İLGİSİ YOK

Diyarbakır'daki afişi SÖZCÜ gündeme getirdi. Afişler dün tepki üzerine kaldırıldı. AKP yönetimi ise “Partiyle bir ilgisi yok” diyerek skandal afişle ilgili araştırma başlattı.