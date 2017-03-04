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Son dakika… CHP’den Almanya tepkisi: Baykal da gitmiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarına izin verilmemesi üzerine, CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı.
Ali GÜLEN
14:234 Mart 2017
Gündem
Son dakika… CHP’den Almanya tepkisi: Baykal da gitmiyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarına izin verilmemesi üzerine, CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı.

Deniz Baykal’ın 5 Mart Pazar günü saat 14:00’de Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt kentinde yapılacak referandum paneline katılacağı duyurulmuştu. Bozdağ ve Zeybekçi’nin programlarına izin verilmesi üzerine CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıkladı.  CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararını doğruladı. Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararı almasında Almanya’nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.

Deniz Baykal Pazar günü Almanya'da gurbetçi vatandaşlara seslenecekti.

Deniz Baykal Pazar günü Almanya’da gurbetçi vatandaşlara seslenecekti.

CHP olarak AKP’lilerin de görüşlerini açıklayabilmelerinden yana olduklarını kaydeden Dr. Hayri Çiçekdağı,  “Biz Türkiye’de bize yapılan engellemelerin burada AK Partililere yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten söyleyecek sözleri yoktu. Neyi anlatacaklardı? ” diye konuştu.

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Son güncelleme: 14:3704.03.2017
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