Son dakika haberi Adıyaman’da deprem

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek çok ilde hissedildiği öğrenildi.

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek çok ilde hissedildiği öğrenildi.

Adıyaman’ın Samsat İlçesi’nde 11.3 km derinlikte deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığına göre 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek çok ilde hissedildiği öğrenildi. Akdamar Köyü muhtarı Necmettin Öztürk köylerinde 15 evin yıkıldığını açıkladı. AFAD, 14.20 ‘de Merkezüssü Adıyaman Samsat olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

KANDİLLİ: 5.8

Öte yandan Kandilli saat 14.07’de Samsat (Adıyaman) meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.