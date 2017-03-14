Son dakika haberi… Çavuşoğlu’ndan Avrupa’ya vize resti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmemesi halinde, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasını yeniden göndüme getirebilecekleri mesajı verdi. Çavuşoğlu, "Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmemesi halinde, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasını yeniden göndüme getirebilecekleri mesajı verdi. Çavuşoğlu, "Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği’nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız” dedi.

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Avrupa’nın içine düştüğü durum gerçekten bizi endişeye sürüklüyor. Yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine geçiyor Avrupa. Avrupa Birliği dağılıyor. Korkunun ecele faydası yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Edirne’de önce Vali Günay Özdemir’i, ardından da Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği ve Ak Parti il binasına gitti. Partililerle sohbet eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda üzerinden diğer Avrupa ülkelerini de eleştirerek Avrupa Birliği’nin sonunun geldiğini söyledi. Dağılma sürecine giren ülkeler olarak birbirleri arasında ‘dayanışma’ örneği gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Niye hayır diyor, kim hayır bunu iyi anlatacağız. Hollanda’nın derdi ne bunu iyi anlatacağız. Avrupa’dakilerin derdi ne onu iyi anlatacağız. Niye Türkiye’deki referandumda taraf tutuyorlar. Biz onların seçimlerinde hiç taraf tutmadık. Şimdi neden taraf tutuyorlar? Bu sistem geldiğinde Türkiye kendi yoluna nasıl gidecek bunu görüyorlar. Şu anda bile yaptığımız projeler bunları şaşkına uğratmış. Şu anda hasta Avrupa’nın durumunu da çok iyi anladık. Neden Hollanda bir Dışişleri Bakanı’nın programını iptal ediyor? Geçen senede gittim ben, şimdi ne oldu? Neden şimdi? Esasen Avrupa’nın içine düştüğü durum gerçekten bizi endişeye sürüklüyor. Yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine geçiyor Avrupa. En üzüntü verici olanı da 5, 6, 7 yıldır kaymayı görüyoruz. Merkez partilerinde nereye doğru, ırkçı partilere doğru kayıyorlar. Neden? Onlara kaybettikleri oyları almak için. Şimdi seçim öncesi baktık, tıpa tıp aynı.”

‘AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILIYOR’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’da yaşanan krizin ardından kendisi arayan yabancı siyasetçilerin ‘gerçekten utanıyoruz’ ifadelerini kullandıktan sonra Hollanda’yı destekleyen açıklamalarda bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Şimdi hemen Avrupa Birliği dayanışması, esasen benimsemeye benimsemeye, benimle telefonla görüşmelerde ‘gerçekten inanamıyoruz, gerçekten utanıyoruz’ diyen siyasetçiler daha sonra Hollanda’ya destek açıklamaları yaptı. Neden biliyor musunuz? Korku. Ne korkusu biliyor musunuz, Türkiye’den çekindiklerini ve korktuklarını biliyoruz da Avrupa Birliği dağılıyor. Kendi aralarında böyle safları sık tutarız da Avrupa Birliği dağılmaz diyorlar. Benim de onlara bir sözüm var. Korkunun ecele faydası yok. Bu şekilde Avrupa Birliği neden kuruldu? Değerler etrafında birleştireyim diye kuruldu. Avrupa Konseyi de ekonomik çıkarlar etrafında birleştirelim de bir daha savaşmasın diye kuruldu. Ama şimdi onların hepsi gidiyor. Geriye doğru gidiyoruz. Allah korusun Avrupa Birliği’nin geleceği hiç iç açıcı değil. Endişe verici.”

‘BAŞKANLIK SİSTEMİ ERDOĞAN SONRASI TÜRKİYE’NİN SİGORTASI’

16 Nisan’da yapılacak yeni Anayasa referandumuna da değinene Çavuşoğlu, Başkanlık sisteminin Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortası ve garantisi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin geleceği için bir sistem değişikliğine gidildiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“O yüzden herkes fani. Şimdi bizim parti de üç dönem kuralı var. Diyelim ki olmadı, Tayyip Bey de başbakanlıktan ayrılmadı. Halk seçtiği sürece, Allah ömür verdiği sürece olur. Veya herhangi bir partinin genel başkanı. Mesela Merkel, 5’nci defa aday oluyor. Ama bu sistemde en fazla iki defa seçilebiliyorsun. Nerede diktatörlük? Neyle geliyor diktatörlük? Yüzde 50+1 ile seçilen kişi diktatör mü olur? Demokrasi, sandığı koyacağız, olmadı bir daha koyacağız. Bir daha koyacağız 5 sene sonra vatandaş kimi isterse onu seçecek. Biz sistemi güçlendireceğiz. Şahıslar güçlü olabilir. Son 15 senedir yaşananları şöyle bir gözden geçirin. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Türkiye nereye giderdi? Bir düşün, bugüne kadar tek başına Ak Parti iktidar olmasaydı neler olabileceğini hayal edin. Bu ömür boyu böyle olmayabilir ki. Ömür boyu Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider de olmayabilir. O yüzden bu sistemi güçlendirmemiz lazım. Esasen işin özeti şu. Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır, garantisidir. Kim gelirse gelsin sistem sağlam gider. Vatandaş yanlış birini seçerse sonra indirir.”

Öğle namazını Selimiye Camii’nde kılan Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra tarihi Arasta Çarşısı’nı esnaflarını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Çavuşoğlu, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ı da makamında ziyaret ettikten sonra sivil toplum örgütleri ve işadamlarıyla Meriç Nehri kenarındaki restoranda toplantıda biraraya geldi. DHA