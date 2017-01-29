El Bab’dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.

EL BAB ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 159. gününde El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın naaşı, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, uğurlama töreni için Gaziantep Havalimanı’na gönderildi. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Durdu Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ve askeri erkan katıldı.

Silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracından indirilen şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir’e gönderildi.

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