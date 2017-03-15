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Son dakika haberi İstanbul’da büyük operasyon!

İstanbul polisi, Anadolu Yakası’nda suçluların yakalanması için ‘Kurt Kapanı 1’ adı verilen bir uygulama başlattı. İl dışından girişlerin bulunduğu 44 noktada başlatılan uygulamada 750 polis görev aldı.
Habip ATAM
13:5615 Mart 2017
Gündem
Son dakika haberi İstanbul’da büyük operasyon!
İstanbul polisi, Anadolu Yakası’nda suçluların yakalanması için ‘Kurt Kapanı 1’ adı verilen bir uygulama başlattı. İl dışından girişlerin bulunduğu 44 noktada başlatılan uygulamada 750 polis görev aldı.

İstanbul Emniyeti, il dışından kente gelen suçluların yakalanması için yeni bir çalışma başlattı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Proje kapsamında, kente girişlerin olduğu belli noktalarda farklı tarihlerde uygulama yapılması kararı alındı. ‘Kurt Kapanı' adı verilen proje kapsamında, özellikle asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Proje kapsamında ilk çalışma “Kurt Kapanı 1” adıyla Anadolu Yakası'nda gerçekleştirildi. Asayiş, Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve ilçe ekiplerinin yer aldığı çalışma 44 noktada gerçekleştirildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Anadolu yakasındaki ilçelerle birlikte Adalar'da da düzenlenen uygulama için 750 polis görevlendirildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Şüpheli araçları ve yayaları durdurarak arama yapan ve Emniyet Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) üzerinden suç kaydı sorgulayan ekiplerin çalışması saat 12.00'de başladı. Uygulamanın saat 15.00'e kadar süreceği öğrenildi.

Son güncelleme: 14:5615.03.2017
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