Son dakika haberi… YSK referandum kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, referandumun iptali yönünde yapılan başvurular için toplantı düzenledi. Saatler süren toplantının ardından alınan karar açıklandı. Karara göre YSK, referandumun iptali yönündeki başvuruları reddetti. Oylamada 10 üye ret oyu verirken, 1 üye kabul oyu verdi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; “Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir.”

CHP, HDP ve Vatan Partisi dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “referandumun iptal edilmesi için” başvurmuştu. YSK Başkanı Sadi Güven ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları öğleden önce değerlendireceklerini söylemişti.