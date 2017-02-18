Adıyaman'da aranan 7 kişi yakalandı

ADIYAMAN'da, polis tarafından 12 adrese düzenlenen operasyonda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık talimatıyla bu sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde polis tarafından 12 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.A., E.Ç., Y.T., A.K., N.K., S.Ç. ve R.P. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

DHA