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İstanbul Haberi: Atatürk Havalimanı'nda referandum hazırlıkları başladı

Atatürk Havalimanı'nda referandum hazırlıkları başladı
18:4623 Mart 2017
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Atatürk Havalimanı'nda referandum hazırlıkları başladı
Atatürk Havalimanı'nda referandum hazırlıkları başladı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)SINIR kapılarında 27 Mart tarihinde oy verme işlemi başlayacak. Referandum öncesi Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar da bugün başladı. Masalar teknisyenler tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kuruldu. Sandıkların da gelmesiyle birlikte hazırlıklar bitmiş olacak. Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günün 24 saati oy kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

 

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