Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Ayvacık'ta 61 kaçak sahilde yakalandı

Ayvacık'ta 61 kaçak sahilde yakalandı
10:3918 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Ayvacık'ta 61 kaçak sahilde yakalandı
Ayvacık'ta 61 kaçak sahilde yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 61 kaçak, jandarma tarafından sahilde yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bektaş Köyü sahilinde bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bölgeye dün operasyon düzenleyen jandarma, zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışan Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 kaçağı yakaladı. Yakalananlar önce Gülpınar Jandarma Karakolu'na daha sonra ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından mülteciler, Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar