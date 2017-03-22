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Tunceli Haberi: Başbakan Yıldırım Elazığ'da

Başbakan Yıldırım Elazığ'da
21:1122 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Başbakan Yıldırım Elazığ'da
Başbakan Yıldırım Elazığ'da

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yarın mitinge katılacağı Tunceli'ye gitmek üzere uçakla Elazığ'a geldi.
Başbakan Binali Yıldırım'ı havaalanında Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ Valiliği'nde çekimi gerçekleştiricelek olan özel bir televizyon programına konuk olacak.
Programın ardından geceyi Elazığ'da geçirecek olan Başbakan Yıldırım, yarın sabah sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sabah kahvaltısı yapacak ve ardından da planlanan mitinge katılmak üzere Tunceli'ye gidecek.

DHA

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