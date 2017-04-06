Başbakan Yıldırım: Şeytan taşlamaktan vakit kaldıkça muazzam eserler yaptık

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 14 yıllık iktidarları boyunca engellemelere rağmen gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "14 senedir bu işleri yaptık ama burnumuzdan getirdiler. Binbir engelle karşılaşarak, engelleri aşa aşa bu işleri yaptık. Şeytan taşlamadan vakit kaldıkça Türkiye'ye bu muazzam eserleri kazandırdık. Engelli koşu yaparak geliyoruz. Şimdi 16 Nisan'da inşallah kararımız net, oyumuz 'evet' olacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin en büyük 2'nci İçme Suyu Projesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Düzbağ Projesi'nin temel atma törenine katılmak üzere eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Gaziantep'e geldi. Havalimanında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanında kendisini karşılayanlarla tokalaşan Başbakan Yıldırım daha sonra beraberindekilerle birlikte uzun araç konvoyu ile törenin yapılacağı Şehitkamil Kültür Merkezi önüne geldi.

KİLİS ZİYARETİ ÖNCESİ GAZİANTEP

Merkez önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden seslenen Başbakan Yıldırım, programında Gaziantep olmadığını, ancak Kilis ziyaretinden önce talep oluşunca geldiğini belirterek, "Gaziantep'te programımız yoktu. İşin doğrusunu söyleyelim. Kilis'e gidecektik, havaalanında 'Burası Gaziantep, buraya uğramadan geçilmez' dediler. Biz de 'başımız gözümüz üstüne' dedik ve rotayı çevirdik Gaziantep'e. Kilisli kardeşlerimiz biraz bekleyecek haklarını helal etsinler. Zaten Kilis ile Gaziantep kardeş şehirdir" dedi.

GAZİANTEP'TE SU YÜZDE 50 UCUZLAYACAK

Alanda bulunan ve temeli atılacak projede kullanılacak olan boruyu işaret eden ve içerisinde bir cip bulunduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bakın bu borunun içerisinde bir cip var. O ne biliyor musunuz Tam 107 kilometre o borudan yapılacak. Kuzeyden güneye Kahramanmaraş'a kadar oradan Düzbağ'dan Gaziantep'e su gelecek su. Artık elektrik motorlarıyla su çekilip oradan sizin musluklarınıza gelmeyecek. Bu ne demektir daha ucuza su gelecek. Fatma hanım, belediye başkanım Fatma bacım şimdi bak bu proje bitince su parası yarı yarıya ucuzluyor tamam mı Söz mü Çünkü artık elektriğe lüzum yok, motora lüzum yok. Allah'ın suyu borulardan inip gelecek, ondan sonra evlere girecek. İşte böyle Ak Parti laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan partidir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'SURİYE' ELEŞTİRİSİ

Konuşmasının devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Suriye konusundaki açıklamalarını eleştiren Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Size bir takım yalan yanlış bilgiler veriyorlar, farkındayım. Efendim; 'Suriyeliler, şöyle olacak, böyle olacak' diye kafanızı karıştırıyorlar. Külliyen yalan, külliyen iftira. Gaziantep ensar şehirdir, ensar. Misafirpeverdir. Zordakine, dardakine kucak açtınız, gönlünüzü açtınız Allah sizden razı olsun. Düşünebiliyor musunuz, kim doğduğu, büyüdüğü vatanını, evini, barkını terk eder gelir. Hiç birimiz yapar mıyız Can korkusu yoksa, hayat tehlikesi yoksa kim düzenini bozup gelebilir İşte bu kardeşlerimiz oradan canlarını kurtarmak için sığınacakları emniyetli bir yer aradılar. Dünyada onlara kucak açan asaleti tartışılmaz Türk milleti oldu, Gaziantep oldu. Bağrımıza bastık. Şimdi de Türkiye olarak Suriye'deki sorunları çözmek için Fırat Kalkanı'yla Gaziantep’imizi Kilis’imizi burada yaşayan siz vatandaşlarımızı füze ve roketlerden emniyetli hale getirmek için oralara gittik, oraları da düzene soktuk. Kılıçdaroğlu diyor ki; 'ne işimiz var orada' Sen bu işlerden anlamazsın. Sen kahvecilerle otur, onlara yalanlarını dolanlarını anlat. Neymiş kahvecilerle bir araya geliyor, 'evet çıkarsa 17 Nisan’dan itibaren kahveler kapanıyor, haberiniz olsun' diyor. Taksicilerle oturuyor, servis şoförleriyle oturuyor; 'bak taksi plakaları iptal, ruhsatlar iptal, aman evet vermeyin' diyor. Onun bu yalanlarını dinleyen Gaziantep'in taksicileri havaalanından buraya kadar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bizi karşıladılar. Demek ki yalanla dolanla bu işler olmuyor, dürüst olmamız lazım millete doğruları söylememiz lazım. Yoksa bir yalan söylersiniz aşağı mahallede yukarıya gelir unutursunuz başka bir yalan söylersiniz. Şimdi bunların yalanları ne kadar biliyor musunuz Ne kadar yalan söylediklerini anlamanız için örnek veriyorum, biz 14 yılda Türkiye'de 350 kilometre tünel yaptık, bunların yalanlarını uç uca koy 350 kilometreyi geçiyor. Daha fazla bin şeye lüzum yok."

PARANIN ARTIK YÜZDE 8,5'U FAİZE GİDİYOR

Temeli atılacak olan projenin 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğunu ve Ak Parti iktidarıyla Türkiye'nin büyük projelerle buluştuğunu anlatan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu projeleri Türkiye; Ak Parti iktidarından önce rüyasında bile göremiyordu rüyasında. Bırak 1 milyarlık proje en temel ihtiyaçlarını göremiyordu, sağlık hizmetini veremiyordu, memurlarının maaşını zor veriyordu. Çünkü paraların yüzde 85'i faize gidiyordu. Onun, bunun cebine giriyordu. Şimdi ne kadar, şimdi yüzde 10'u bile değil, yüzde 8,5'unu faize veriyoruz. Gerisini nereye veriyoruz işte Düzbağ projesine veriyoruz, Gaziantep çevre yoluna veriyoruz, Gaziray'ın yapımına veriyoruz. Gaziantep'e 14 yılda 22 milyar yatırım yaptık, destek verdik. Helali hoş olsun Gaziantep daha fazlasına layık. 2002'de Gaziantep sadece 650 milyon dolar ihracat yaparken, bugün 6,5 milyar dolar ihracat yapan bir şehir oldu. Ankara’yı geçti, Gaziantep'e yakışır. Yapacak çok işimiz var, 14 senedir bu işleri yaptık ama burnumuzdan getirdiler. Binbir engelle karşılaşarak, engelleri aşa aşa bu işleri yaptık. Şeytan taşlamadan vakit kaldıkça Türkiye'ye bu muazzam eserleri kazandırdık. Engelli koşu yaparak geliyoruz. Şimdi 16 Nisan’da kararımız net, oyumuz 'evet' olacak."

Başbakan Yıldırım, konuşmasında Gaziantep'e hizmetlerin devam edeceğini ve büyüyen kente 5 milyon yolcu kapasiteli 5 körüklü yeni bir havaalanı terminalinin yapılacağını, ihalesine de mayıs ayında çıkılacağını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN 82 MODEL ARABASI ARTIK İŞE YARAMIYOR

Yıldırım, iktidarlarında otoyol ve duble yollar yaptıklarını da belirterek, "Biz yolları yaptık, yolları böldük ve hayatları birleştirdik. Yolları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Ama yapamadığımız bir yol kaldı onu da siz yapacaksınız. O da demokrasi yolu, anayasa yolu. 16 Nisan'da bu 82 yılından kalan stabilize yolu otoyola çevirmeye hazır mısınız Otoyol olduğu zaman artık engel yok basıyorsun gaza gidiyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 82 model arabası artık işe yaramıyor, yeni araba lazım, yeni yol lazım" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım konuşmasının son bölümünde alanda bulunan kadınlardan referandum için çalışmalarını istedi ve 'İyi gidiyoruz ama yetmez, daha çok çalışacağız. Bu halk oylaması geçmişte olduğu gibi sizin zaferiniz olacak. Ak partinin başarısında en büyük payı yine hanımlar alacak, bunu biliyoruz" dedi. Yıldırım, alanda bulunan erkeklere de "Siz de alınmayın, hanımlar olmaza bizim halimiz ne olacak Onun için beraber çalışacağız, gayret edeceğiz" diye seslendi.

Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından telekonferans yöntemiyle bağlandığı Düzbağ proje alanında ilk borunun kaynak edilişini izledi.

DHA