Başbakan Yıldırım: Vatana hizmet, makamla mevkiyle olmaz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Erzincanlı şimdi diyor ki; Yıllar sonra bir başbakan çıkardık, Anayasa değişiyor, başbakanlık kaldırılıyor. Vatana hizmet makamla mevki ile olmaz hemşerilerim" dedi.

Çanakkale'den Erzincan'a gelen ve geceyi baba ocağı Refahiye İlçesi'nin Kayı Köyü'nde geçiren Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Erzincan Havalimanı'na geldi. Havalimanından kente geçen Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Caddesi üzerindeki Büyük Erzincan Oteli önünde ciritçiler tarafından karşılandı. Erzincan plaka numarası olan 24 atlı tarafından karşılanan Yıldırım'a Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan İl Temsilci Hayati Kızılgöz tarafından Başbakan'ın ının işlendiği bakır tabak hediye edildi.

Başbakan Yıldırım, miting için Cumhuriyet Meydanını dolduran yaklaşık 25 bin kişiye hitap etti. Erzincan'da meydana gelen depremler nedeniyle toprağın 'gözyaşıyla, acıyla' sulandığına işaret eden Yıldırım, '24 ayar' olarak nitelendirdiği Erzincan insanının umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Erzincan'ın merhum Şemsettin Günaltay, Yıldırım Akbulut'tan sonra üçüncü başbakanı çıkardığını hatırlatan Binali Yıldırım, bu gurur ve başarının Erzincan'a ait olduğunu belirtti. 'Erzincan seninle gurur duyuyor' sloganı atılması üzerine Yıldırım, "Rabbim beni Erzincan'a mahcup etme. Rabbim Erzincan'ı mahcup etme" diye dua etti. Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzincanlı şimdi diyor ki; yıllar sonra bir başbakan çıkardık, Anayasa değişiyor, başbakanlık kaldırılıyor. Vatana hizmet makamla mevki ile olmaz hemşerilerim. Eğer içinizde memleket aşkı varsa toprağı sürerek de hizmet edersiniz, ticaret yaparak da, işinizi en iyi şekilde yaparak da bu ülkeye bu cennet vatana hizmet edersiniz. Gerektiğinde canını ortaya koyarak da ülkeye vatana hizmet edersiniz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz hükümetle gurur duyuyoruz. Dün de Çanakkale'de Türkiye'nin en büyük projelerinden birini başlattık. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük asma köprüsünün ilk harcını koyduk. Dünyada orta açıklığı en uzun köprüyü Türkiye yapacak. Tam 2023 metre, niye 2023 Çünkü 2023'te bitecek ve Cumhuriyetin 100'ünccü yılına armağan edeceğiz. Biz konuşmuyoruz, eserler konuşuyor."

'TEK ADAMI' YORUMLADI

Türkiye için daha fazla büyümenin, ekonominin, kalkınmanın, eserlerin önünü açacaklarına dikkati çeken Başbakan Binali Yıldırım, 14 yılda çok şey yaptıklarını belirtti. Bütün bunları 'hayır' diyenlere rağmen, engel çıkaranlara, takoz, taş koyanlara rağmen yaptıklarını anlatan Yıldırım, "16 Nisan'da bütün bu takozları engelleri yoldan sizler çekeceksiniz. 16 Nisan'da yükselişin, dirilişin büyük Türkiye'nin kapılarını siz açacaksınız" diye konuştu.

CHP'nin 'tek adam rejimi olacak' dediğini hatırlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu millet iktidarı sizinle paylaşmak zorunda mı Bu millet iktidarını vesayet odaklarıyla paylaşmak zorunda mı Halkın seçtiğinden niye rahatsız oluyorsunuz Çekilin artık, düşün milletin yakasından. Kılıçdaroğlu diyor ki; tek adam ülkeyi yönetecek. Be adam sen istiyorsun diye iki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz İki tane mi muhtar seçeceğiz Bu günlerde HDP ile sıkı fıkılar, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Evet tek adam olacak. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz. Tek adam deniyorsa CHP, kendine baksın. 7 seçim kaybetti, hala tek adam. Tek adam yönetimi arıyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Bir de çıkmış diyor ki; evlere şenlik 600 milletvekiline ne lüzum var, niye maaş alacaklarmış. 2 trilyonluk faturayı unuttular galiba. Bir yılda 2 milyonluk fatura ne demek biliyor musunuz 135 vekilin bir yıllık maaşı demek. Önce kendi adamlarına bak sonra millete laf et. Sıkı durun bu Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında değil. Bize milletvekili sayısını 550'den 600 çıkarınca tenkit ediyor, ya bakın ne yapmışlar. 1995 DYP, ANAP, CHP anayasa teklifi hazırlıyorlar, vekil sayısı 600 olsun diyorlar. Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor 9'u yalan biri de şüpheli. Bunlar ilkesiz, bunlar tutarsız, bunların işi gücü çark etmek. Bunlar okumadıkları için kendi partilerini de tanımıyorlar, tarihlerini de bilmiyorlar. Büyük projeler gecikmesin. Milletin hayalleri ertelenmesin sorunlar torunlara kalmasın."

AŞIK DAİMİ'NİN TÜRKÜSÜNDEN BİR DÖRTLÜK OKUDU

PKK'nın Almanya ve Hollanda'da 'hayır' mitingi yaptığını öne süren Binali Yıldırım, Alanya ve Hollanda'nın bakanlara engel olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"PKK istediği her yerde salon toplantısı yapıyor. İşte dün Frankfurt'ta bölücü örgüt meydanlarda mitingler yaptı bölücü başının resimlerini boy boy gösterdi. PYD'li terörist başı da Suriye'den kalktı Frankfurt'ta hayır mitingine katıldı. Kandil'den her gün üst üste hayır çağrısı yapılıyor. Kandil PKK, PYD, FETO kol kola girmiş ortak çalışıyor. Almanya, Hollanda bu terör örgütlerine kucak açmış. Türkiye'de katliam yapan bu örgütleri bağrına basıyor. Ey Almanya, ey Hollanda ey Avrupa. Orası Avrupa'ysa burası Erzincan. Erzincan böyle bir gür sesle 'evet' diyecek ki yaptıklarınızdan utanacaksınız. Bu terör örgütleri bu kadar sırtını sıvazladığınız bu terör örgütleri gün gelecek sizi de sokacak, size de zarar verecek. Ben inanıyorum ki Erzincan Avrupa'ya terör örgütlerine hak ettikleri cevabı verecek. Erzincan cevabı vermeye hazır mısınız Erzincan öyle cevap verecek ki Kandil tir tir titreyecek."

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının son bölümünde Aşık Daimi'nin 'Hazin hazin esen seher yelleri' türküsünden "Aşık isen dost badesin nuş eyle/ Arif ol daima gönül hoş eyle/ Her an enginlere akıp coş eyle/ Ummana varılmaz sel olmayınca" dörtlüğünü okudu.

DHA