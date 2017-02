(bilgilerle) Aziz Yıldırım'dan Silivri 'de açıklama

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan davanın ilk celsesi bugün Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda başladı. Duruşmaya verilen ara sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Yargıtay artık karar vermeli. Fenerbahçe'den başka kimse, hiçbir kulüp FETÖ'den şikayetçi değil, neden 2011'de yapılan hadise Türk futboluna darbe vurmadı mı Bu Türkiye'nin davası. Ne Aziz Yıldırım'ın davası, ne Fenerbahçe'nin davası. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda mücadele ediyor. Her türlü girişimi yapıyor, kavgasını yapıyor. Hukukla her şeyi yapıyor. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Beşiktaş Kulübü nerede Bizim eteğimize dantel yapmışlardı onları. Süs yapmışlardı. Neredeler Neden şikâyetçi olmuyorlar" dedi.

"DEMOKLES'İN KILICI GİBİ KAFAMIZDA DURUYOR"



"Hayatın akışı. Bunlar gayet doğal. Her insanın başına gelebilir. Bizim de başımıza geldi" diyen Aziz Yıldırım, "Türkiye'de biz söyledik. 'FETÖ yaptı. FETÖ işin içinde' Biz bunları söylerken gülüyorlardı. O gün Metris'te olan insanlar da buraya tayin olmuşlar. Onlarla da konuştuk. 'Geldiğin gün söyledin. Giderken yine söyledin' diyorlar. Hep söyledik biz bunu, ama herkes bunu algılayamadı. Zaman içerisinde gördük ve 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlığa götürecek bir hadise içinde hepimiz bir süreç yaşadık. Biz 2011'den bu yana, Fenerbahçe yöneticileri olarak hiçbirimiz hayata konsantre olamadık. Hep mahkemelerle, en son da Yargıtay'ın sonuçlanması için bekledik. Bağırıyor oradan. Suçlular diyor. Çünkü Yargıtay kararı neticelenmediği için. Olumlu, olumsuz. Olumsuz olursa bu da artık bizlerin aklandığı anlamına gelecektir. O da içeride onu söylüyor. Ona dayanıyor. Yaptıklarını biliyorlar ama kendilerini kurtarmak için bunu söylüyorlar. Onun için artık, 4 sene oldu. 2013'te yeniden bozuldu, yapıldı. Bu süreç içerisinde Yargıtay artık kararını vermeli. Zannediyorlar ki ben ve arkadaşlarım Yargıtay kararını istemiyoruz. Bekliyoruz süreç uzasın diye. Hayır. Biz Fenerbahçe içinde ne söz verdiysek yapmaya, belki de Yargıtay kararı çıkmadan da karar vereceğiz artık. O noktaya geldik. Gerçekten bu süreci yaşamak bizler için çok zor oluyor. Ailelerimiz için çok zor oluyor. Demokles'in kılıcı gibi kafamızda duruyor. Her şey ortada, meydanda ama bunların artık karar haline gelip bizlere tebliğ edilmesi lazım ki bizler de rahatlayalım. Mücadeleyi daha iyi yapalım" dedi.

"GENİŞLETMEDEN OPERASYONU BİTİRDİLER"



Yıldırım, "Şimdi bugün salona bakıyoruz. 2011'de yapılan operasyonda amaçları aslında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım olduğu için kısa çerçevede tuttular. Genişletmeden operasyonu bitirdiler. Eğer siz bir kanun çıkartıyorsanız, o kanun Nisan'ın 15'inde yürürlüğe giriyor. Ne olması lazımdı. 1,5 ay sonra ligler bitiyor. Ligler bittikten sonra önümüzdeki dönemde uygulanması lazımdı. En basit olaya böyle bakmak lazım. Ne yapıldı. Kanun yayınlandığı gün Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Neden Çünkü tezgahı öyle hazırladılar. Bunu bir kumpasla hazırladılar ve getirdiler uygulamaya soktular" diye konuştu.

"KAÇMASINLAR, KORKMASINLAR "



Aziz Yıldırım şöyle konuştu: "Şimdi o gün olan, Fenerbahçe'den başka olan hiçbir kulüp FETÖ örgütünden şikayetçi değil. Neden Federasyon biz davalara devam ederken avukat gönderdi. Davayı takip etti. Davacıydı yani. Bizim eğer orada haksız şeyimiz olsaydı onlar da bizden davacı olacaklardı. 2011'de yapılan bu hadise Türk futboluna darbe vurmadı mı Yayın gelirleri, yayın ihaleleri, futbolcu alacakları, verecekleri, vergileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun fikstürünün, play off'un yaratılması, her şeyin dengesini bozmadı mı Bozdu. Yurtdışında Türkiye'nin itibarı. Nerede Futbol Federasyonu Herkes FETÖ'den korkuyor ya. Biz bak korkmuyoruz. Arslanlar gibi Fenerbahçe yöneticileri ve bizimle beraber olan, o gün suçlanan insanlar hepsi geldi bu salona. Hepsi burada duruyorlar. Hepsi de gereken cevabı, onlar bir şey dediği zaman veriyorlar. Nerede kulüpler Nerede Kulüpler Birliği Şahıs vermiş parayı, ifadelerde var. Tespit etmişler, iddianamede var. Mağdur. Biz müştekiyiz. Biz şikâyetçiyiz. Yok ben gelmiyim. Bilmem ne, şu ilde ifade vereyim. Yok. Geleceksiniz buraya kardeşim. Eğer siz bunlardan şikâyetçiyseniz, bu ülkeyi karanlığa götürdüklerine inanıyorsanız bunların geleceksiniz burada suçlamanızı yapacaksınız. Onlara karşı haklılığınızı ispat edeceksiniz. Herkes korkuyor, kaçıyor ya. Biz buradayız ama. Sonuna kadar buradayız. Bu ülkede hep söyledim, yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda mücadele ediyor. Her türlü girişimi yapıyor, kavgasını yapıyor. Hukukla her şeyi yapıyor. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Ben Fenerbahçe başkanı olayım, olmayayım yine yapacağım. Bunu herkes bilsin. Kimse korkmasın. Bu Türkiye'nin davası. Ne Aziz Yıldırım'ın davası, ne Fenerbahçe'nin davası. Bütün kulüp başkanları, kulüpler, orada, zamanında 2011'de onlara bulaştırılmak istenmişse, ikinci lig, birinci lig, üçüncü lig, nerede kim hakem, o, bu, kim varsa gelip bu davada taraf olmalı. Kaçmasınlar, korkmasınlar ya. Herkes ümit ediyor ki bir gün bunlar yine bir şey olur diye. Bir daha bir şey olmazlar"

" BEŞİKTAŞ KULÜBÜ NEREDE "



"Ayıp Türkiye Cumhuriyeti var arkamızda" diyen Aziz Yıldırım , "Neden korkacağız yani. O gün arkamızda kimse yoktu. Bugün Cumhuriyet arkamızda. Hakimi, savcısı herkes burada. Adalet içerisinde, hukuk içerisinde, hukukun üstünlüğüne inanarak burada bir dava yapılacak. O zaman niye korkuyorsunuz. Hepiniz gelin. Beşiktaş Kulübü nerede Bizim eteğimize dantel yapmışlardı onları. Süs yapmışlardı. Neredeler Neden şikâyetçi olmuyorlar Gelin şikâyetçi olun. Kaçıyorlar. Gelecekler şikayetleri varsa yapacaklar. Yoksa o zaman susacaklar. O zaman şike yapıp yapmama konusunda haklılığını savunamazsın o zaman. Sen şike yaptın. Korkuyorsun" şeklinde konuştu.



Yıldırım açıklamasının ardından kendi aracının şoför koltuğuna binerek Silivri'den ayrıldı.

SANIKLARIN REDDİ HAKİM TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLDİ



Öğleden sonra başlayan duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç ve Muhammed Kaya, mahkemenin tarafsız olduğunu iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu. Talebi alan mahkeme heyeti, yaptığı kısa değerlendirmenin ardından reddi hakim talebinde bulunan sanıkların duruşmayı uzatmak amacıyla bu talepte bulunduğunu belirterek, reddi hakim talebinin geri çevrilmesine karar verdiğini açıkladı. Duruşma iddianamenin kabul kararının okunmasıyla devam ediyor.

DHA