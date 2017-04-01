Böke: 16 Nisan'ı, festivale dönüştürmeliyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'de yerelden genele katılımcı bir demokrasiye ihtiyaç olduğunu belirterek, "16 Nisan’daki fırsatı bireysel olarak iyi kullanıp, siyasetin öznesi biz olduğumuzu siyasetçilere anımsatmak için 'Hayır'ları çoğaltan, özgürlükçü demokrasiye ilk büyük adımı atan bir festivale 16 Nisan’ı dönüştürmeliyiz" dedi.

Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde belediye tarafından Bilfen Konferans Salonu'ndai düzenlenen 'Yerel Kalkınma Arsuz’ konulu panele, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke konuşmacı olarak katıldı. Selin Sayek Böke'nin konuşması sırasında iki kez elektrikler kesildi. Türkiye'de yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç olduğunu söyleyen Selin Sayek Böke, şöyle konuştu:

“Genel kalkınma stratejisi ile yerel kalkınma stratejinin birbirine uyumlu olması lazım. Biz yeni bir strateji yazacaksak, Türkiye için her şeyden önce yerelden katılımcılıkla başlayan, yereli genele katmak üzere, bir demokratik çerçeveden yürüyen yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Bugün Türkiye’nin kalkınma stratejisinin olduğundan dahi bahsetmek mümkün değil. Olsa konuşulabilir, ama hakikaten böyle bir çerçeve yok. O zaman 16 Nisan bir fırsata dönüşüyor. Aslında 16 Nisan ülke için büyük bir yük. Hiç ihtiyacımız yokken bütün ülke, bir rejim değişikliği tartışmasına girdi. Aynı zamanda bu değişikliği tartışıyor olmamız, orda kullanacağımız oy, tam da olmayan kalkınma stratejisini yazmak için, talep etmek için büyük bir fırsat. Her şeyden önce ortak aklı önceleyen katılımcılığa ve şeffaflığa imkan veren bir özgürlükçü demokrasi çerçevesine ihtiyacımız var. Ve 16 Nisan’da Türkiye’nin karşısına konulmuş olan sandık, özgürlükçü bir demokrasi ile otoriter bir yapı arasında, karanlıkla aydınlık kadar, siyah ile beyaz kadar birbirinden farklı iki yol. Bizim 16 Nisan’daki fırsatı bireysel olarak iyi kullanıp, siyasetin öznesi biz olduğumuzu siyasetçilere anımsatmak için Hayırları çoğaltan, özgürlükçü demokrasiye ilk büyük adımı atan bir festivale 16 Nisan’ı dönüştürmeliyiz.”

Böke’nin konuşmasının ardından panele katılan Prof. Dr Aziz Konukman, Prof. Dr Ruşen Keleş, Prof.Dr Çağatay Keskinok ve mimar Ali Ulusoy da birer konuşma yaptı.

DHA