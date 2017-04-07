Boydak’ların hesaplarındaki tedbir vergi ödeyebilmeleri için kısmen kalktı

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD davasında yargılanan Boydak Ailesi fertlerinin mal varlıklarına konulan tedbirin kısmi olarak kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, '6 Nisan'da yapılan yargılamada sanıkların devlete ait gelir, veraset ve intikal vergilerini ödemek üzerine kişisel hesaplarındaki tedbirin kısmi olarak kaldırılmasına karar vermiştir. Soruşturma aşamasındaki konulan tüm tedbir kararları halen devam etmektedir'' denildi.

Bazı medya kuruluşlarında Boydakların malvarlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığı haberleri üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

'Bazı basın yayın organlarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü sanıklarından soy ismi Boydak olanların mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırıldığına dair yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/21792 nolu soruşturma dosyasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi/üyesi olmak, anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini düşürmeye teşebbüs etmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek, ÖSYM kanununa muhalefet etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 67 sanık hakkında 19.08.2016 tarihinde kamu davası açılmıştır. Soruşturma kapsamında, tüm sanıkların taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, şirketteki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, banka ve diğer mali kurumlarındaki hesaplarına Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.08.2016 gün 2016/2829 D. İş sayılı kararıyla tedbir konulmuştur. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.10.2016 gün 2016/342 esas sayılı kararıyla HES Hacılar Elektrik A.Ş.'ye de CMK 133/1 maddesi gereğince kayyum atanmasına karar verilmiştir. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 05.09.2016 gün 2016/342 esas sayılı kararıyla 674 sayılı KHK'nın 19/1 maddesi gereğince kayyumluk yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verilmiştir. 06.04.2017 tarihinde yapılan yargılama sırasında sanıkların, devlete ait gelir, veraset ve intikal vergilerini ödemek amacıyla kişisel hesaplarındaki tedbirin kaldırılma talebi üzerine mahkemece, vergi borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi amacıyla hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Bundan öte, soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirler, halen devam etmektedir. Bir kısım sanıklar hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/8912 nolu dosyası üzerinden de soruşturma yürütüldüğü, 668 sayılı KHK'nın 3/ı maddesi yollamasıyla CMK'nın 128'inci maddesi gereğince, şüphelilerin taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, banka ve diğer mali kurumlarındaki her türlü hesaba, şirketteki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.08.2016 gün 2016/2825 D.İş sayısı kararıyla el konulduğu, halen bu kararın yürürlükte olduğu anlaşılmıştır.''

DHA