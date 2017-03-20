Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Dünya Nevruz Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında," Yaşadığımız coğrafyanın her geçen gün biraz daha kıskaca alındığı bir dönemde, Nevruz'un ifade ettiği yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkmalıyız" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mart Dünya Nevruz Günü'ne ilişkin mesajı şöyle:" Nevruz, geniş bir coğrafyada, hem toprağın uyanışının ve baharın gelişinin, hem de kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın sembolü olan bir gündür. Vatandaşlarımızın ve tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyorum. Yaşadığımız coğrafyanın her geçen gün biraz daha kıskaca alındığı bir dönemde, Nevruz'un ifade ettiği yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkmalıyız. Dünya, demokrasi, hak, özgürlük, hoşgörü gibi kavramların uygulamalarına, bizzat bu değerleri sistemleştirenler tarafından ihanet edildiği acı günler yaşıyor. Medeniyet ve kültür havzamızı boğmaya çalışanlara karşı mücadeleyi, kendi tarihimizden ve geleneklerimizden aldığımız güçle vereceğiz. "Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü" diyen bir medeniyet anlayışının mensupları olarak bizler, bu yeni dönemin öncülüğünü ve taşıyıcılığını yapmak mecburiyetindeyiz. Coğrafyamızla birlikte dünyadaki tüm mazlum ve mağdur halklar için kutlu bir geleceğin sembolü olacak Nevruz ateşini, inşallah, Anadolu'dan yakacağız. Bu duygularla bir kez daha milletimizin ve tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyorum. Nevruz'un, bölgemizle birlikte tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın, refahın müjdecisi olmasını diliyorum. "

DHA