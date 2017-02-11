DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliye sevk edilen 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 1'i Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanıp bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA