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Kocaeli Haberi: Evinin camlarını silerken düşerek öldü

Evinin camlarını silerken düşerek öldü

14:474 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Evinin camlarını silerken düşerek öldü
Evinin camlarını silerken düşerek öldü

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 26 yaşındaki Döndü Gök evinin camlarının silerken birinci kattan düşerek öldü.
Olay dün, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Erol Özüdoğru Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Döndü Gök evinin camını silerken dengesini kaybederek birinci kattan düştü. Döndü Gök'ün düştüğünü gören komşuları hemen 112 Acil'i aradı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döndü Gök yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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