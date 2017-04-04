FETÖ'nün 'mahrem imamı' gözaltında

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasının mahrem imamı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ferdun T. gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Samsun emniyetinin mahrem imamı olduğu iddia edilen Ferdun T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin örgüte bağlı özel Dicle Yurdu'nda müdürlük yaptığı belirlendi. Ferdun T.'nin evinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

DHA