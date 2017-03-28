Günlük 5 gramdan fazla tuz zararlı

DENİZLİ Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saadet Avunduk, günlük tuz tüketiminin en fazla 5 gram olması gerektiği uyarısını yaptı.

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saadet Avunduk, herhangi bir rahatsızlık olmasa bile aşırı tuz tüketiminin başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere pek çok ciddi hastalığa zemin hazırladığını belirtti. Avunduk, kalp sağlığı için tuz tüketiminin sınırlandırması gerektiğini söyledi. Tuzun gıda koruyucu özelliğinden hazır gıdaların içine bol miktarda konulduğunu, bundan dolayı aşırı miktarda tüketildiğini ifade eden Avunduk, "Dolayısıyla tuz konusu içinde bulunduğumuz son yüzyılın sorunudur. Son yüzyıldaki farklı çalışmalarda değişen oranlarda, aşırı tuz tüketimiyle kalp ve damar hastalıkları ve özellikle hipertansiyon ilişkisi ortaya konulmuştur. Hipertansiyonun ise ilerleyen zaman içerisinde kalbi büyüterek kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskini artırdığı, böbrek fonksiyonlarını bozduğu ve görme kayıplarına neden olduğu bildirilmiştir" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saadet Avunduk ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, şeker hastalığı ve kemik erimesinden korunmak amacıyla günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gram yaklaşık 1 çay kaşığı geçmemesi gerektiğini önerdiğini belirterek, "Dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tuz tüketimi hala fazladır. Günlük tuz tüketimi 5 gramdan az olmalıdır. Yüksek sodyum tüketimi, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve inme riskini arttırmaktadır. Sodyumun ana kaynağı yemeklerle tüketilen tuzdur. Dünyada ortalama tuz tüketimi ise 9-12 gram arasındadır ve günlük tüketilmesi gereken miktarın yaklaşık 2 katıdır. Her gün 5 gram altında tuz tüketimi, kan basıncını düşürmeye kardiyovasküler hastalık, inme ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Eğer tuz tüketimi hedef değerlere düşürülürse her yıl yaklaşık olarak 2.5 milyon ölüm önlenebilir" diye konuştu.

DHA