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Ordu Haberi: Hemşire boşandığı eşi tarafından bıçaklandı

Hemşire boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
19:2420 Mart 2017
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Hemşire boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
Hemşire boşandığı eşi tarafından bıçaklandı

ORDU, (DHA)– ORDU Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Pınar E. boşandığı eşi S.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay bugün Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hemşire Pınar E. boşandığı eşi S.E. ile evinin önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu S.E. hemşire Pınar E.’yi bıçaklayarak yaraladı. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pınar E. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis, şüpheli S.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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