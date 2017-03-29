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Sakarya Haberi: Hemzemin geçitte otomobile çarptı

Hemzemin geçitte otomobile çarptı
14:3729 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hemzemin geçitte otomobile çarptı
Hemzemin geçitte otomobile çarptı

ADAPAZARI ile Arifiye ilçesi arasında ulaşımı sağlayan tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı.
Kaza saat 12.30 sıralarında, Adapazarı Donatım Mevkii'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adapazarı şehir merkezi ile Arifiye arasında yolcu taşıyan tren şehir merkezinden Arifiye yönüne doğru yola çıktı. Bu sırada geçitten geçmek isteyen 42 yaşındaki Fatih Koca yönetimindeki 54 DD 459 plakalı otomobile makinist H.K yönetimindeki tren çarptı. Kaza sırasında durumu fark edip araçtan son anda inerek kendini yol kenarına atan Fatih Koca yaralanmadan kurtuldu. Sürücü kaza sonrası bir süre şok yaşarken, hasar gören otomobil yolun kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

DHA

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