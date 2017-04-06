İstanbul'da sis etkili oluyor

Hakan KAYAOzan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)



İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerinde sabaha karşı sis etkili oluyor. Sabaha karşı İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerinde sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Tarihi Ortaköy Camii ise boğazda oluşan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.



TEM Otoyolu'nda da yoğun sis etkili oldu. İstanbul Boğazı da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA