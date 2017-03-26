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Eskişehir Haberi: Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği sorunları çözmüyor (2)

Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği sorunları çözmüyor (2)
16:0326 Mart 2017
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Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği sorunları çözmüyor (2)
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği sorunları çözmüyor (2)

MİLLİLERİN KAMP YAPTIĞI OTELDE YEMEK YEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrihisar İlçesi'ndeki mitingin ardından Eskişehir kent merkezine geldi. Kılıçdaroğu, Eskişehir'de yarın akşam Moldova ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Tasigo Otel'de yemek yedi.  Kılıçdaroğlu'na yemekte Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile CHP milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel de eşlik etti. Otelde A Milli futbolcularla görüşmediği belirtilen Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Bursa'ya hareket etti.

DHA

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