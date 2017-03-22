Komiser yardımcısı görevi başında intihar etti

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı 41 yaşındaki Musa Derinyar, görev başındayken beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası komiser yardımcısı Musa Derinyar, polis merkezinin mescidinde başına dayadığı beylik tabancasını ateşledi. Silah sesi üzerine mescide giren mesai arkadaşları, Derinyar'ı yerde, kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa Derinyar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA