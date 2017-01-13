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Kocaeli Haberi: Körfez'de kurum yağdı

Körfez'de kurum yağdı
13:1113 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Körfez'de kurum yağdı
Körfez'de kurum yağdı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir sanayi kuruluşunun bacasından bırakıldığı tahmin edilen kurum etrafa yağdı. Araçların üzeri kurumla kaplandı.
Saat 11.30 sıralarında Körfez'de yaşanan kirlilik dikkat çekti. Bir sanayi kuruluşunun bacasından havaya bırakıldığı tahmin edilen kurum yağmur gibi yağdı. Yeniyalı, Barbaros, Mimar Sinan ve Güney mahallelerinde kurum kirliliğe yol açtı. Açık renkli araçların üzerine bakıldığında kurumun yarattığı kirlilik görüldü. Vatandaşlar zaman zaman aynı durumların yaşandığını belirterek, kirliliğe neden olan sanayi kuruluşlarının denetlenmesini istedi.

 

DHA

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