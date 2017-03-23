Otobüs yolcusunun bacağındaki alçıdan esrar çıktı

UŞAK'ta polisin durdurduğu otobüsteki bir yolcucunun bacağındaki alçıda 1 kilo 850 gram toz esrar ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ankara-İzmir Karayolu'nda yol denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan Diyarbakır-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Tora' ile arama yapıldı. Polis, aramalar sırasında yolcular arasındaki bacağı alçılı 23 yaşındaki N.T.'den şüphendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.T.'nin sağ bacağındaki alçı söküldüğünde, poşet içinde gizlenmiş 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Bacağı sağlam olan N.T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA