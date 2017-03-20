Polis, telefon dolandırıcısını suçüstü yakaladı

DİYARBAKIR'da, H.A. adlı kişinin panik halindeki telefon konuşmasına tanık olan polis, durumun telefon dolandırıcılığı olduğunu anladı. Eşinin altınlarını sattıktan sonra parayı dolandırıcıya kaptırmak üzere olan H.A.'nın gittiği parkta 'temizlik görevlisi' ve 'simitçi' kılığına giren polisler şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Merkez Kayapınar İlçesi'nde bir kişinin çok telaşlı şekilde telefonla konuştuğunu fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis, onu dinlemeye başladı. Polis, H.A.'nın konuşmasında "Tamam parayı hallettim, nereye getireceğim" dediğini duydu. Telefonu kapatan H.A.'nın yanına gidip kimlik gösteren polis, neden panik halinde konuştuğunu sordu. Önce yanıt vermeyen H.A., daha sonra telefonla arayan kişinin savcı olduğunu ve bir soygun olayında adının geçtiğini 20 bin lira para getirmesi halinde dosyadan adının silineceğini söylediğini belirtti. H.A.'nın anlatıklarının ardından harekete geçen ekipler, sonraki telefon görüşmelerinde H.A.'yı yönlendirdi. Kendisini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcı, H.A.'dan parayı Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ekin Parkt'aki bir bankın altına koyarak uzaklaşmasını istedi.

Randevu saati öncesi polis Ekin Park'ta 'temizlik görevlisi' ve 'simitçi' kılığına girerek beklemeye başladı. H.A. da parka gelerek polisin belirttiği şekilde, içinde eşinin altınlarını bozdurarak temin ettiği 16 bin lira bulunan çantayı bankın altına koyarak uzaklaştı. Temizlik görevlisi ve simitçi kılığındaki polisler ise bankın altındaki parayı almaya gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan dolandırıcının Mehmet Ençpir olduğu daha önce de dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Suçüstü yakalanan Ençpir çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA