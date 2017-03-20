PTT memuruna PKK üyeliğinden gözaltı

MARMARİS'teki PTT şubesinde gişe memuru 41 yaşındaki M.C.Ç., bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. PTT Marmaris şubesinde çalışan gişe memuru, evli ve iki çocuk babası M.C.Ç., PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 13 yıllık memur M.C.Ç.'nin, İçmeler Mahallesi'ndeki taklit tekstil ürünü sattığı belirlenen bir işyeriyle evinde yapılan aramalarda bulunan; 5 diz üstü bilgisayar, 3 tablet, çok sayıda flash bellek, 4 cep telefonu ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili de inceleme başlatıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.C.Ç., görüntü alan basın mensuplarına, "Teşekkür ederim elinize sağlık" dedi. Emniyette sorgusu süren M.C.Ç.'nin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA