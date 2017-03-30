Sivas'ta kamyon sürücülerine ceza yağdı

SİVAS'ta trafik ekipleri tarafından denetlenen 750 kamyondan 15'i trafikten men edilirken, 95 kamyon sürücüsüne de toplam 26 bin lira para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasında kamyonlara yönelik trafik uygulaması yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, ehliyet, ruhsat ve takograf kontrolü yapılarak hafriyat yüklü kamyonların brandaları denetlendi. Yapılan uygulamalarda, 750 kamyon denetlenirken ceza uygulanan 95 araca da toplam 26 bin lira para cezası kesildi. 15 kamyon ise trafikten men edildi.

Türkiye'nin 81 ilinde kamyonlarla ilgili uygulama yapıldığını belirten Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, çok sayıda aracın trafikten men edildiğini söyledi. Gürbüz ayrıca brandasız hafriyat taşıyan kamyon sürücülerine yaklaşık 190 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

DHA