Taksicilerden konsolosluk önünde Hollanda protestosu

İSTANBUL Taksi Durakları Derneği, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda saat 23.00'da toplanan taksiciler, sloganlar atarak Hollanda Başkonsolosluğuna yürüdü. Yaklaşık 30 kişilik grup adına İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hollanda tarafından Türk bakanlara ve gurbetçilere yapılan davranış ve tutumların son derece yanlış, anti demokratik olduğu vurgulandı. Öte yandan eyleme katılan bir taksi şoförü ise Hollanda hükumeti özür dileyene kadar Hollandalı yolcu taşımayacaklarını söyledi. Grup okunan basın açıklamasının ardından, slogan atarak dağıldı.

DHA