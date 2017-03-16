TIR'ın lastikleri yandı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde seramik taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı. İtfaiye ekibi dorseye sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olay, TEM Otoyolu Sapanca Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği seramikleri Tekirdağ'a götüren 37 yaşındaki Mesut Soybudak yönetimindeki 43 KB 661 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Diğer sürücülerin ikazları üzerine Mesut Soybudak, aracı yolun kenarına park etti, çekiciyi dorseden ayırdı. Diğer sürücüler, alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dorseye sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

DHA