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Uşak Haberi: Uşak'ta, işadamı kazada yaşamını yitirdi

Uşak'ta, işadamı kazada yaşamını yitirdi
00:4916 Mart 2017
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Uşak'ta, işadamı kazada yaşamını yitirdi
Uşak'ta, işadamı kazada yaşamını yitirdi

UŞAK'ta, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü işadamı 62 yaşındaki Rıfat Daloğlu hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden işadamı Rıfat Daloğlu yönetimindeki 64 RL 157 plakalı otomobil, yola kırımızı ışıkta çıktığı iddia edilen Mesut Ergun yönetimindeki 42 S 8917 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan Rıfat Daloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. 
AKS ekibinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Daloğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
TIR şoförü Mesut Ergun gözaltına alındı.

DHA

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