Yaban hayvanlarına yiyecek desteği

KAYSERİ'de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, ağır kış şartlarında beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.

Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Aralık ayında yaban hayatını desteklemek amacıyla yapılan yemleme çalışmalarına bu kez Pınarbaşı ilçesinde devam etti. Yapılan yemleme çalışmaları ile yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinden uzak durmasının sağlanarak, aç kalan yırtıcı yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına sebep olmasının engellendiği kaydedildi. Ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek için yemleme çalışmalarının süreceği de bildirildi.

DHA