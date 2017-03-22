Yamaç paraşütü ile tehlikeli yolculuk

MANİSA'daki Spil Dağı'nın çeşitli yerlerinden yamaç paraşütü ile atlayış yapanlar, şehri kuşbakışı seyrediyor. Yüksek gerilim hatlarının etrafından geçen paraşütçüler tehlikeyi de göze almış oluyor.

Yamaç paraşütçülerinin büyük ilgi gösterdiği Manisa'da havaların ısınmasıyla adrenalin meraklıları harekete geçti. Spil Dağı'ndan Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile atlayan yamaç paraşütçüsü, durgun havada zevkle uçmanın tadını çıkarttı. Adliye binasının arkasındaki küçük alana inerken hemen altından geçen 154 bin voltluk Manisa trafo hattına teğet geçen paraşütçü, izleyenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Gediz Elektrik yetkilileri Manisa Kuşlubahçe trafo hattına enerji getiren yüksek gerilim tellerinin 154 bin volt enerji taşıdığını, trafo istasyonunda 33 bin volta indirilen elektriğin mahallelerdeki trafolarda 220 ve 380 volta düşürüldüğünü belirterek, "Yüksek gerilim tellerinin etrafından geçmek büyük tehlikedir" dedi.

DHA