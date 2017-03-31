Yeşilçam sanatçılarından Halit Akçatepe’ye veda

TÜRK sinemasının usta oyuncularından Halit Akçatepe’nin 79 yaşında hayata veda etmesinin ardından Yeşilçam sanatçıları üzüntülerini dile getirdi.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Hale Soygazi, Selda Alkor ve Perihan Savaş, Halit Akçatepe’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandılar:

TÜRKAN ŞORAY: GERÇEK AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜLDÜM

Türkan Şoray: “Halit Akçatepe Türk sinemasının en vazgeçilmez, en unutulmaz, en sevilen karakterlerinden biriydi. Gerçek ağabeyimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun.”

HÜLYA KOÇYİĞİT: PEŞ PEŞE KAYBETTİĞİMİZ BU ÖNEMLİ DEĞLERİN YERİ ASLA DOLDURULAMAYACAK

Hülya Koçyiğit: “Sevgili ağabeyim Halit Akçatepe keyifli kahkahalarıyla içimizi ısıtan, sıcacık, samimi, dürüst, son derece ahlaklı, 7’den 70’e herkesin sevdiği, sinema ve tiyatro sanatçısı, dört dörtlük bir aktördü. Onunla beraber olmak, onunla aynı ortamı paylaşmak bana her zaman huzur ve keyif vermiştir. Bu özel anları özlemle anacağım. Bütün sevenlerinin, Türk sinemasının, hepimizin başı sağ olsun. Peş peşe kaybettiğimiz bu önemli değlerin yeri asla doldurulamayacak.”

FİLİZ AKIN: ÇOK SEVİLEN BİR BÜYÜK, BİR USTA DAHA GİTTİ

Filiz Akın: "En son Ertem Eğilmez’in Tatlı Dillim filminde çalışmıştık. Sonra da festivallerde görüştüğümüz oldu. Hep olumlu, sevgi dolu, hep neşe veren, hiç yaşlanmayan biri gibiydi. Çok sevilen bir büyük, bir usta daha gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

HALE SOYGAZİ: YERİ DOLDURULAMAZ BİR SANATÇI

Hale Soygazi: "Çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok değerli bir oyuncuydu. Birlikte birçok filmde rol aldık. Yeri doldurulamaz bir sanatçı. Onu çok özleyeceğiz."

SELDA ALKOR: TÜRKİYE ONU ASLA UNUTMAYACAK

Selda Alkor: "Çok üzüldüğüm bir gerçek. Çok sevdiğim bir insandı. Ben Halit’le tiyatroda birlikte çalıştım. Özel bir yeri de var bu yüzden. Türkiye onu asla unutmayacak."

PERİHAN SAVAŞ: TÜRK SİNEMASINA ÇOK ŞEY KATTI

Perihan Savaş: "Güdük Necmi’mizi kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insan, çok değerli bir sanatçımızdı. Türk sinemasına çok şey kattı. Hepimizin başı sağ olsun."

DHA