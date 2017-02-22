Son dakika… TSK’da başörtü yasağı kalktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde artık kadın subay ve astsubaylar isterse türban takabilecekler.

Kadın subay ve astsubaylar isterse türban takabilecekler. Uygulama askeri öğrencileri de kapsayacak. Uygulamanın yeni yönetmeliğin yayınlanmasıyla hayata geçirileceği bildirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, “TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilecek” denildi.

2013 yılı rakamlarına göre TSK’da 370’i astsubay 1.343’ü subay olmak üzere 1713 kadın personel görev yapıyor.