TBMM’de AKP’liler sahte pusula verdi, meclisi kapattırdı!

CHP'li Levent Gök, sosyal medya hesabından TBMM'de yapılan Emekli Sandığı Kanun görüşmelerinde AKP'li vekillerin sahte pusula ile oy kullandığını söyledi.

CHP'li Levent Gök, sosyal medya hesabından TBMM'de yapılan Emekli Sandığı Kanun görüşmelerinde AKP'li vekillerin sahte pusula ile oy kullandığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Sandığı Kanun görüşmelerinde AKP’li vekillerin sahte pusula kullandığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP'li vekillerin oylama için yeterli sayıda olmadığını öne sürerek yoklama istedi. Yapılan yoklamanın sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li vekil Levent Gök, “AKP'liler Meclis'te yoklamada olmayan milletvekilleri adına sahte oy kullanırken yakalandılar. Yazıklar olsun. Ülkeyi nasıl yönetiyorlar.” diyerek AKP'li vekillerin yoklamada sahte oy kullandıklarını açıkladı.

MECLİS BAŞKANI AKİF HAMZAÇEBİ TBMM’Yİ TATİL ETTİ!

Meclis'te çoğu AKP'li milletvekilinin olmadığının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Levent Gök, durumu kayıt altına aldırdı. Yeniden yapılan yoklamada ise AKP'li vekillerin bir çoğunun Meclis'te olmadığı kesinleşti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Akif Hamzaçebi sahte pusulayla yoklama yapıldığının tespit edildiğini görünce TBMM'yi pazartesi gününe kadar tatil etti.

AKP liler Meclis’te yoklamada olmayan milletvekilleri adına sahte oy kullanırken yakalandılar.Yazıklar olsun.Ülkeyi nasıl yönetiyorlar. — Levent Gök (@goklevent) 6 Ocak 2017

CHP Eskişehir milletvekili Cemal Okan Yüksel ise sosyal medya hesabında yapılan yoklamada hangi AKP'li milletvekillerinin olmadığına dair tutulmuş olan tutanağı “AKP milletvekilleri, toplantı yeter sayısı için, sahte pusula ile arkadaşları için oy kullandı. Bunlardan biri Urfa’da, biri Erzincan’da.” diyerek paylaştı.

İşte yapılan paylaşımlar:

AKP milletvekilleri, toplantı yeter sayısı için, sahte pusula ile arkadaşları için oy kullandı. Bunlardan biri Urfa’da, biri Erzincan’da. pic.twitter.com/1TNnFIh3KS — Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 6 Ocak 2017