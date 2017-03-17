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Türklerin Rotterdam mitingi iptal edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Türklerin organize ettiği miting, organizatör tarafından iptal edildi.
22:1017 Mart 2017
Gündem
Türklerin Rotterdam mitingi iptal edildi
Hollanda'nın Rotterdam kentinde Türklerin organize ettiği miting, organizatör tarafından iptal edildi.

Bu akşam düzenlenmesi planlanan miting, Hollanda polisinin Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önündeki müdahalesine tepki göstermek amacıyla organize edilmişti.

Sputnik’in haberine göre; Rotterdam Belediye Başkanı’nın sözcüsü Lennart de Jong, iptal nedeni hakkında bilgileri olmadığını ifade etti. De Jong, polisin olası eylemler konusunda teyakkuzda olacağını da sözlerine ekledi.

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TÜRKİYE-HOLLANDA KRİZİ BİTMEK BİLMİYOR

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğu uçağa iniş izni verilmemesi ve Aile ile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam Başkonsolosluğu binasına alınmayıp sınırdışı edilmesi, Hollanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu.

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Cumartesi günü Rotterdam konsolosluk binası önünde toplanan binlerce Türk, Hollandalı makamların bakanlara yönelik engellemelerini protesto etmişti. Hollanda polisi, dağılmayı reddeden göstericilere tazyikli su ve köpeklerle müdahale etmişti

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