Ünlü sunucuya taciz davasında karar

Sunucu Canan Tuğaner'in Büyükada'da bikinili haldeyken görüntülerini çeken ve hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen 24 yaşındaki İranlı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Canan Tuğaner, 17 Haziran Cumartesi günü sahilde bir kişinin cep telefonuyla görüntülerini çektiğini farketmiş, duruma müdahale etmiş, bu yüzden çıkan arbede de başından yaralanmıştı. Tuğaner’in şikayette bulunması cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kişi gözaltına alındı. B. J. adlı İranlı turistin cep telefonunda Canan Tuğaner’in görüntüleri çıktı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İranlı turist “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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“HANIMEFENDİDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

İranlı bugün Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. B. J. savunmasında, “Elimdeki telefonla denizi ve doğayı çekiyordum. Suç kastım yoktur, bir cahillik yaptım. Yürüyerek kamera kaydı yapıyordum. Sabit bir yerde durmadım. Kameraya düştüler, yanlış yapmışım, pişmanım. Hamınefendiden özür diliyorum. Beni bağışlamasını diliyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

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1 İLA 3 YIL ARASI HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimi sanık ve müşteki ifadelerinin ardından, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. İranlı turistin Türkiye’den sınır dışı edileceği öğrenildi. DHA