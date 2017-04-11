Yunanistan, Rodos’a savaş gemisi yolladı

Uluslararası hukuka göre silahsız kalması gereken Rodos’a mekanize tugay yerleştiren Atina, adaya bir de savaş gemisi yolladı. Ankara sessiz

Ege'de 18 adamızı işgal edip askerlerini yerleştiren, bazı adalardaki sivilleri silahlandırarak milis yetiştiren Yunanistan, hukuk tanımazlığını bir adım daha ileriye götürdü. Son tahriğin adresi Rodos Adası oldu… 1947'de imzalanan Paris Antlaşması'yla aralarında Rodos'un da bulunduğu ‘on iki adalar'ın egemenliği İtalya'dan alınarak Yunanistan'a devredilmişti. Bu adaların silahsızlandırılacağı ve silahsız olarak kalacağı, antlaşmaya taraf olan devletler tarafından kabul edilmişti. Ancak Yunanistan 1960'lı yılların başından itibaren bu adalarda silahlanma faaliyeti yürüttü. Hatta adaya bir mekanize tümen de yerleştirdi.

FRANSIZ GEMİSİ DE YANAŞTI

Atina yönetiminin son hamlesi ise geçen ay Paris Antlaşması'nın 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler sırasında geldi. Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un adayı ziyaret ettiği 6 Mart günü bir Yunan savaş gemisi Rodos Limanı'na yanaştı. P72 borda numaralı VOTSIS adlı geminin yanı sıra aynı gün D642 borda numaralı MONTCALM adlı Fransız fırkateyni de Rodos Limanı'nı ziyaret etti. Gemilerin Fransız ve Yunan komutanları karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret edip plaket sundu. Ziyaret ile ilgili haber ve fotoğraflar Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde de yayımlandı.

YALIM: BU AÇIK BİR İHLAL

Bu duruma dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım şunları söyledi: “Adalarda, sahil güvenlik botları dışındaki askeri gemiler görev yapamaz. Paris Antlaşması'na taraf ülkeler arasında Yunanistan ve Fransa var. Ancak her iki ülke de gayri askeri statüdeki Rodos Adası'na savaş gemilerini göndererek, Paris Antlaşması'nı açık bir şekilde ihlal ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım da bu konuda sessiz kaldı” dedi.