Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Google her adımınızı izliyor!

Google'ın mobil uygulamasının, yüklü olduğu telefonlar bir takip cihazı gibi çalışıyor. Teknoloji devi Google'ın iOS veya Android ile çalışan akıllı telefonları her an izleyerek bunun kaydını tutuyor.

16:0213 Temmuz 2017
Günün İçinden
Google her adımınızı izliyor!
Google'ın mobil uygulamasının, yüklü olduğu telefonlar bir takip cihazı gibi çalışıyor. Teknoloji devi Google'ın iOS veya Android ile çalışan akıllı telefonları her an izleyerek bunun kaydını tutuyor.

Gelişen teknoloji her ne kadar bize kolaylıklar sunsa da özgürlüğümüzü kısıtlayacak yenilikleri de hayatımızın bir parçası haline getiriyor. Başka bir deyişle her an yanımızda olan telefonlarımız sayesinde Google her adımımızı kaydediyor.

Google’ın harita servisi Maps’in ‘timeline’ sekmesinde elektronik postanız ile bağlandığımızda son zamanlarda ziyaret ettiğiniz yerlerin dökümünü harita üzerinden görebiliyorsunuz.

google_maps_tum_hareketlerimizi_izliyor
Google bu dökümlerin sadece kullanıcılar tarafından görülebileceğinin altını çiziyor.

Ancak şifrenizin çalınması veya başka birinin eline geçmesi durumunda son aylarda yaptığınız ziyaretlerin tam dökümü diğer kişilerin eline geçiyor.

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar