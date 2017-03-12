Otomotivde üretim arttı, satışlar azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre, otomotiv sektöründe yılın iki aylık döneminde üretim hızlı yükselirken, döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın etkisiyle toplam satışlar azaldı.

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre, otomotiv sektöründe yılın iki aylık döneminde üretim hızlı yükselirken, döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın etkisiyle toplam satışlar azaldı.

OSD açıklamasında, “Toplam üretim, Ocak-Şubat dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu” denildi.

Buna göre, Ocak-Şubat döneminde, otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 191 bin adete çıkarken, otomobil satışları yüzde 6.0 daralmayla ve 60 bin adete geriledi. Bu dönemde ithal otomobil satışları yüzde 12 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 12 arttı.

Aynı dönemde, otomotiv sanayi toplam üretimi de yüzde 22 yükselişle 266 bin adet düzeyine çıkarken, toplam satışlar yüzde 4.0 daralarak 84 bin adet düzeyine düştü.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 13 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 16 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 49 düzeyinde arttı.

OSD açıklamasında, “Ağır ticarideki bu değişim, baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Şubat dönemine göre üretim yüzde 40 azaldı. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine paralel sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 2 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 17 geriledi” denildi.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 31 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 219 bin adet, otomobil ihracatı ise 158 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

* Aynı dönemler itibarıyla, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, euro bazında yüzde 25 arttı.

* Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 4.33 milyar dolara çıkarken, otomobil ihracatı yüzde 92 artarak 1.84 milyar dolara yükseldi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 99 artarak 1.73 milyar euroya çıktı.

* Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2.0 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 8.0 artarken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4.0 azaldı.

* Bu dönemde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 17 azalarak 2 bin adet, kamyon pazarı yüzde 16 azalarak 1,573 adet, midibüs pazarı yüzde 21 azalarak 269 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 25 azalarak 159 adet düzeyinde gerçekleşti.

* Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 12 ve otomobil pazarı yüzde 22 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 düşüş gösterdi. Hafif ticari araç pazarı son 10 yıllık ortalamaya paralel sonuçlandı.

* 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 158 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 219 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 31 arttı.

* Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 11 azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 24 azalarak bin 874 adet olarak gerçekleşti.

* Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 21 arttı ve 4 milyar 334 milyon dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 25 artarak 4.1 milyar euro olarak gerçekleşti.

* Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 32, yan sanayi ihracatı yüzde 4.0 arttı.

* 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 273 bin 978 adet olarak gerçekleşti.

* 2016 yılı Ocak-Şubat dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde toplamda yüzde 13 azalırken, ürün grubu bazında:

– K. Kamyonda yüzde 648

– Minibüste yüzde 165

– B. Kamyonda yüzde 58

– Midibüste yüzde 43

– Otobüste yüzde 14 artarken,

– Kamyonette yüzde 22 azaldı.