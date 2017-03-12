Diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısına kulaktan dolma bilgilerle müdahalede bulunmayın. İşte ağrıyı dindirmeye yardımcı uygulamalar…
*Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
*Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.
*Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
*Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.
*Gece diş ağrısı oluşmuşsa, yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.
*Öte yandan ağrıyan dişe kesinlikle aspirin, kolonya ve alkol konulmamalı.