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Diş ağrısı nasıl geçer?

Ağrıyan dişe aspirin ve alkol koymak faydalı mı? Ağrıyı dindirmenin en kolay formülleri neler?
10:3012 Mart 2017
Sağlık
Diş ağrısı nasıl geçer?
Ağrıyan dişe aspirin ve alkol koymak faydalı mı? Ağrıyı dindirmenin en kolay formülleri neler?

Diş ağrısına kulaktan dolma bilgilerle müdahalede bulunmayın. İşte ağrıyı dindirmeye yardımcı uygulamalar…

*Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
*Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.
*Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
*Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.
*Gece diş ağrısı oluşmuşsa, yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.
*Öte yandan ağrıyan dişe kesinlikle aspirin, kolonya ve alkol konulmamalı.

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Son güncelleme: 10:3112.03.2017
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