Kulağınızdaki belli bölgelerde mandal beklettiğinizde olanlara inanamayacaksınız!

Son zamanlarda dayanılmaz ağrılar yaşıyorsanız bu yöntem biraz olsun ağrılarınızı dindirebilecek. Nasıl mı? İşte cevabı...

Bazen hepimizin ağrıları oluyor. Doktora gitmek için yeterli bir neden olarak görmüyoruz veya zamanımız olmuyor. Bugünlerde ağrılar için alternatif tedavi yöntemleri var. Muhtemelen az sonra öğreneceklerinizi daha önce hiç duymamışsınızdır. Son derece basit ve etkili. Muhtemelen akupunkturun nasıl yapıldığını ve vücudunuza nasıl iyi geldiğini biliyorsunuzdur. Peki vücudunuzdaki ağrıları kulağınıza yapacaklarınız ile geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Yöntemin işe yaramasındaki asıl neden kulaklardan geçen sinirlerin vücudun sinir merkezine kadar gitmesi.

Kulağınızdaki altı farklı nokta ile vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrıları geçirmek mümkün. Tek yapmanız gereken önce ağrınızın nerede olduğunu tespit etmek ve daha sonra kulaktaki belirli noktaya baskı uygulamak.



Kulağınızın en üstündeki nokta sırt ve omuz ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Bu bölgeye 1 dakikalığına mandal sıkıştırın. Omuzlarınızdaki ağrının azaldığını ve stresin yok olduğunu göreceksiniz.

İç organlarınızda bir ağrıma hissediyorsanız mandalı bir dakikalığına 2. bölgede bekletin. Eğer ağrınız çok fazlaysa hemen doktora görünün. Ancak ağrınız o kadar fazla değilse bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir hafifleme hissedeceksiniz.



Ortanın biraz üstündeki 3. bölge ise eklem ağrılarına iyi geliyor.

Bu bölgede mandalı bekleterek veya parmağınızda baskı uygulayarak eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Ağrınız devam ediyorsa doktora görünün.



Bu bölge ise sinüs ve boğazla bağlantılı. Üşüttüyseniz ve sinüzitiniz baş gösterdiyse buraya mandalla baskı uygulayabilirsiniz.



Bu bölge ise sindirimle yakından alakalı. Mideniz ağrıyorsa bu bölgeye mandal sıkıştırabilirsiniz. Mideniz bulanıyorsa da aynı yöntemi yine bu bölgeye uygulayabilirsiniz.



Kulağınızın en alt bölgesi ise vücudun en önemli bölgeleri olan baş ve kalple bağlantılı. Baş ağrıları için bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz.