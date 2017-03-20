Galaxy S8’in arayüzü görüntülendi

Galaxy S8 sızıntıları bitmek bilmiyor. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça, dünyanın her yerinden Galaxy S8 sızıntıları gelmeye devam ediyor

Galaxy S8 sızıntıları son hızla gelmeye devam ediyor. Cihazın tasarımı, fiyatı, renk seçenekleri bir bir ortaya çıkmış durumda. Daha önceleri yine sitemizde haberini yaptığımız Galaxy S8 arayüzü de bir kez daha görüntülendi.

Galaxy S8’in arayüzü ve kilit ekranı görüntülendi

29 Mart'ta tanıtımı yapılacak olan Galaxy S8 için gelen son sızıntı, cihazın arayüzünü gözler önüne seriyor. Cihazın hemen alt kısmında navigasyon tuşları yer alırken, always on ekranı da gözler önüne seriliyor.

Galaxy S8 fiyatı belli oldu!

Bu kısma kadar Nougat güncellemeli Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerini hatırlatan Galaxy S8, ekran koruyucu camı ile de dikkat çekiyor. Tüm kasanın üzerinde bir de koruyucu cam bulunuyor.