Işık sızar kimi pencerelerden…

Perdeler karanlığa karşı durur…

Aydınlığı kaybeden insanlar kendi minik ışıklarını yakmışlardır…

Geceler karanlık olur…

*

Bir kedi koşar kaldırımdan kaldırıma…

Uzaktan gelen bir çöp kamyonunun manevra sesidir…

Köşe başında bir lamba…

Güneş doğduğunda kendiliğinden sönecektir…

*

Geceler karanlık olur…

*

Yastıklara konulmuş başlarda hayaller…

Güzel hayaller, karanlığa bakmaz kurulur…

Şehrin üzerinden kanatlanıp uçulur, zengin olunur, düğün-dernek kurulur, sınav kazanılır, dans edilir, sevişilir, küçüklerin yeni topu, büyüklerin arabası olur…

Bakarsın tembel kuzen mühendis olmuştur…

*

Kimi zaman yastıklar ıslanır gecelerde…

Anılar genelde geceleri gelir, usul usul…

Bir anne “Geç kalma” diye seslenir… Bir çocuk üç tekerlekli bisiklettedir… Bir sevgili çoktan gitmiştir… Bir barda kırmızı elbiseli şarkıcı kız, aynı elbiseyle otuz yıldır aynı şarkıyı söyler durur…

*

Ve vicdan en çok geceleri susmaz…

Görmek istemediklerimizi bulup bulup getirmek gecelerin huyudur…

*

Ağzını açanları alıp götürdüler…

Hapishanelerde binlerce masum insan…

Hukuk sustu, zorba konuşuyor…

Annelerinin kucağında mahkûm bebekler dahi var, geceleri daha çok ağlıyorlar hapishanelerin koğuşlarında…

Tam 3000 anne, karanlık gecelerde boş yataklara kapanıp, şehit oğullarının yastıklarını kokluyordur…

Paramparça insanlar birbirine düşman…

“İç savaş çıkacak” diyor kimisi…

Ülkemiz başımıza yıkılıyor kısacası…

*

Unutma cancağazım…

Hırsız karanlığı sever…

Darağaçları gece kurulur…

Eşkıyalar her zaman karanlığı beklediler…

Aydınlık için zulme “evet” deme…

*

Geceler karanlık olur…